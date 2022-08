Sampdoria-Reggina, le formazioni ufficiali: sorpresa Fabbian in mezzo, cambio dell’ultim’ora

5 Agosto 2022 20:27

I ventidue ufficiali scelti da Giampaolo e Inzaghi per il match dei Trentaduesimi di Coppa Italia di questa sera a Marassi tra Sampdoria e Reggina

Sorprese, ma fino ad un certo punto. Siamo pur sempre a inizio stagione e i primi undici scelti sono spesso esplorativi. Inzaghi, per Sampdoria-Reggina di Coppa Italia, ha scelto quello a lui più congeniale. Certezza ovviamente sul modulo, 4-3-3, ma con qualche differenza rispetto alle uscite amichevoli, come ad esempio Cionek esterno destro o Liotti confermato mezz’ala insieme al giovane Fabbian (in panchina Majer e Lombardi). Davanti è Menez il riferimento centrale, con Ricci e Rivas ai lati. Ecco le formazioni ufficiali dei due tecnici.

*AGGIORNAMENTO: cambio dell’ultim’ora in casa amaranto, Pierozzi sostituisce Camporese, con Cionek che si sposta al centro.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszkynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon; Sabiri; Leris, Caputo. In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Depaoli, Leverbe, Murillo, Murru, Djuricic, Malagrida, Verre, Yepes, De Luca, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Gagliolo, Cionek, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Colombi, Dutu, Loiacono, Pierozzi, Situm, Agostinelli, Lombardi, Majer, Canotto, Cicerelli, Gori. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Stefano Liberti di Pisa – Christian Rossi di La Spezia. IV ufficiale: Daniele Virgilio di Trapani. VAR: Valerio Marini di Roma 1. A-VAR: Marcello Rossi di Biella.