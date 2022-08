5 Agosto 2022 22:19

La grande emozione del patron della Reggina Saladini per la prima gara ufficiale della sua nuova società

Grande emozione, e non poteva essere altrimenti. Questa sera a Marassi non è solo la prima in B di gente come Pierozzi e Fabbian, restando in casa amaranto, ma anche della proprietà, della nuova proprietà della Reggina. E il patron Saladini lo fa capire con un post su Facebook: “Prima giornata sul campo di gara. Con una squadra di valore e di valori. Siamo tutti impegnati in questa nuova partenza”, ha scritto sui social. Ed effettivamente è un esordio anche per lui”.