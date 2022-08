Sampdoria-Reggina, dove seguire in diretta la partita di Coppa Italia: curiosità sulla prima di Inzaghi

5 Agosto 2022 11:04

Dove seguire Sampdoria-Reggina, gara dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: tutte le info

Oggi in casa Reggina è, a suo modo, un grande giorno, un giorno storico. Perché questa sera, a Marassi, contro la Sampdoria, si giocherà la prima gara ufficiale della nuova società amaranto, nonché la prima di Inzaghi sulla panchina della squadra dello Stretto. Tanta curiosità, ovviamente, come sempre in questi casi. Soprattutto per avere una prima idea iniziale sull’atteggiamento tattico del collettivo, sulla condizione atletica, sui diversi nuovi arrivati, approfittando anche della prima gara stagionale con copertura televisiva.

La partita tra Sampdoria e Reggina valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, infatti, sarà trasmessa su Italia 1, uno dei tanti canali Mediaset che quest’anno trasmetteranno le sfide della competizione fino alla finale. Gara in chiaro, dunque, con fischio d’inizio alle ore 21.15. Per chi volesse seguirla in streaming, invece, c’è Mediaset Infinity. Anche StrettoWeb seguirà il match in diretta a partire dalle formazioni ufficiali, proseguendo poi con i vari contenuti sulla gara, tra cui commento finale, pagelle e ricco post partita.