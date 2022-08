Vaccini, Salvini: “dal 25 settembre alla salute degli italiani ci pensiamo noi”

22 Agosto 2022 11:28

Vaccini: le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega

“Io sono vaccinato, mio figlio è vaccinato, mia figlia di 9 anni no. Visto che la cosiddetta comunità scientifica, i virologi, sono divisi, sull’utilità, sull’età, aspettiamo che decidano“. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, ha risposto su Rtl 102.5 a una domanda sull’opportunità di una quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti gli italiani, anche commentando le dichiarazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sulla destra che a giudizio del leader di Articolo 1 strizza l’occhio ai cosiddetti no-vax. “La comunità scientifica – ha sottolineato Salvini – non è Speranza, dal 25 settembre alla salute degli italiani ci pensiamo noi. Io non mi permetto di far campagna elettorale sui morti come Crisanti, uno che è andato in televisione per due anni come super partes e poi ci dice che è iscritto al Pd da anni e che Salvini è un assassino…”.