Le promesse di Salvini dal traghetto: “pensate a quando ci sarà il Ponte tra Reggio e Messina…” | VIDEO

4 Agosto 2022 11:09

Il leader della Lega, diretto in Sicilia, ammira dal traghetto lo Stretto di Messina ed immagina che tra le due sponde ci sia il Ponte ad unirle con un collegamento stabile

“Qui traghetto. Ma pensate a quando ci sarà un ponte a unire Reggio e Messina, Calabria e Sicilia, Italia ed Europa. Si può fare, e il progetto prevede la copertura totale dei costi con investimenti privati. Sarebbe un grande esempio di efficienza, genio e ingegneria italiana nel mondo, assorbirebbe l’acciaio dell’Ilva di Taranto”. E’ quanto scrive sui social Matteo Salvini, ieri in visita in Calabria per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. Il Ponte sullo Stretto è ormai al centro del dibattito politico e ieri un ordine del giorno di Matilde Siracusano ha dimostrato che all’interno del Parlamento c’è una profonda spaccatura.

“E’ un impegno che sono in grado di prendermi ed assolutamente in grado di mantenere. Io vado più sul concreto e visto che siamo a Reggio Calabria mi sono fatto fare uno studio aggiornato con i costi di oggi per il Ponte sullo Stretto. L’opera è irrinunciabile, non rinviabile. E’ un impegno che sono in grado di prendermi ed assolutamente in grado di mantenere”, ha affermato ieri ai microfoni di StrettoWeb il leader della Lega, che ormai da giorni insiste sul fatto che, con la vittoria del Centrodestra il 25 settembre, l’infrastruttura sarà realizzata. “Dopo anni di chiacchiere: volere è potere! P.s. Oggi sarò all’hotspot di Lampedusa (dove nelle ultime ore la sinistra ha cercato di nascondere in tutti i modi il degrado causato dalla loro incapacità). Dal 25 settembre si cambia, torniamo a difendere i confini del nostro Paese. Vi tengo aggiornati!”, conclude Salvini.