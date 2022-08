Salvini: “riprendere i cantieri per Ponte sullo Stretto e nucleare, li hanno fermati i signor No”

2 Agosto 2022 10:48

Le parole del leader della Lega Matteo Savini oggi a Venezia

“Dobbiamo riprendere tutti i cantieri fermati dai signor no, dal nucleare sicuro e pulito, ai cantieri come quegli per gli invasi per l’acqua fino al ponte di Messina“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Savini, oggi a Venezia. Nel programma anche “il no netto alla Legge Fornero – ha aggiunto – ed il ritorno a quota 41 per liberare posti di lavoro e dare la meritata pensione; sulla scuola buon senso ma didattica in presenza, basta con bimbi ed insegnanti a casa e con le mascherine”. Per quanto riguarda la sicurezza per Salvini “nuovi decreti io li ho fatti, hanno funzionato anche se mi sono costati 5 processi, ma fermare sbarchi e traffico di essere umani si puo‘”.