Salvini a Reggio Calabria: “se vince il Centro/Destra il Ponte sarà realtà. E sul sindaco…” | VIDEO

29 Agosto 2022 11:26

Salvini a Reggio Calabria parla anche di sanità: “proponiamo di togliere il numero chiuso dalle università di medicina”

Ultima tappa in Calabria per Matteo Salvini, dopo aver girato la Regione sin da ieri. Poco fa, il leader della Lega, ha tenuto un comizio presso la “Luna ribelle” di Reggio, promettendo una svolta sul Ponte sullo Stretto: “in caso di vittoria del Centro/Destra questa infrastruttura sarà realtà: entro qualche anno spero sia costruito. Qui non si tratta di unire Reggio a Messina, la Sicilia alla Calabria: si tratta di fare un’opera che porterebbe alto il nome dell’Italia in tutto il mondo e metà dei costi sarebbero garantiti dall’Unione Europea”.

Salvini parla di sanità: “mancano i medici? La nostra proposta è chiara: togliere il numero chiuso dalle università di medicina”. Non poteva mancare la questione del caro vita: “la Lega chiede alla politica, uniamoci, oggi, non c’è bisogno di fermare la campagna elettorale. Propongo ai miei colleghi capi partito su tema luce e gas armistizio, pace, soluzioni comune. Dividiamoci su tutto ma non sui bisogni delle persone”. “Spero che, la prossima volta che verrò qui, parleremo del nuovo sindaco e di un’amministrazione diversa da quella attuale, la sinistra fa solo danni, da noi, invece, tanta concretezza”, conclude il capo del Carroccio.