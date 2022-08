Salvini: “è ora di dire sì al Ponte sullo Stretto, stanchi dei troppi no ideologici della sinistra”

29 Agosto 2022 18:43

“Siamo stanchi dei troppi “No” ideologici della sinistra: SI al lavoro, SI alla tutela dell’ambiente e SI al progresso: Io ci credo!”, ha scritto sui social

Matteo Salvini continua a insistere in merito al Ponte sullo Stretto. E lo fa in maniera insistente oggi, dopo la visita proprio nelle due sponde opposte, Reggio Calabria e Messina. “Ponte sullo Stretto, è ora di dire di SÌ!”, ha scritto sui social. Le motivazioni sono le solite, quelle che ha già più volte espresso: “Un sì convinto ad un’opera fondamentale per unire Sicilia e Calabria, Italia ed Europa. Un’immagine straordinaria della bravura ingegneristica italiana nel mondo che porterebbe posti di lavoro e ridurrebbe l’inquinamento marittimo. E sarebbe interamente finanziata da fondi privati (!)”.

“Siamo stanchi dei troppi “No” ideologici della sinistra: SI al lavoro, SI alla tutela dell’ambiente e SI al progresso: Io ci credo!”, ha concluso. Nella giornata odierna il leader della Lega ha ribadito la sua posizione sul tema, trovando ovviamente l’appoggio di Giorgia Meloni, presente anch’essa nella città siciliana.