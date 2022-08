Salvini: “a Messina incontro rapidissimo con Meloni, preso l’impegno a realizzare il Ponte sullo Stretto”

30 Agosto 2022 21:47

Di cosa hanno parlato ieri a Messina Meloni e Salvini? Incontro rapidissimo a Messina per parlare di Ponte sullo Stretto

Centro Destra sempre più orientato verso il Ponte sullo Stretto. Lo dicono da settimane, i tre leader Berlusconi, Meloni e Salvini, e gli ultimi due si sono incontrati ieri proprio a Messina, dove erano presenti in mattinata per le elezioni. Di cosa hanno parlato? Con Giorgia Meloni abbiamo avuto “un incontro rapidissimo, con vista sullo Stretto, con impegno a realizzare la più grande opera pubblica italiana, non abbiamo parlato di energia”, ha detto Matteo Salvini, ospite di Porta a Porta.