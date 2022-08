28 Agosto 2022 12:05

Salvini in Calabria: “30 miliardi per contenere l’aumento del gas, non si deve discutere di cose vane ma di come far passare l’autunno agli italiani”

“30 miliardi per contenere l’aumento del gas, riunendo subito il consiglio dei ministri”. Lo ha detto stamani a Corigliano Rossano, Matteo Salvini. Il leader della Lega, accompagnato dal deputato Domenico Furgiuele e dalla capolista al proporzionale della Camera in Calabria, Simona Loizzo, ha detto che: “non si deve discutere di cose vane ma di come far passare l’autunno agli italiani. Letta vuole portare altri immigrati – ha detto ancora Salvini – mentre noi pensiamo alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

Sulla scelta del prossimo Premier, Salvini ha detto che: “non mi preoccupo di questo ma di pagare le bollette agli italiani”.