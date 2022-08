Salvini torna in Calabria: il programma degli eventi a Cosenza, Catanzaro e Reggio

1 Agosto 2022 10:07

E’ iniziata la campagna elettorale del leader della Lega in vista delle prossime elezioni

Matteo Salvini torna in Calabria. Il leader della Lega farà un giro nelle tre città più importanti della Regione (Cosenza, Catanzaro, Reggio) giorno mercoledì 3 agosto, si sta muovendo per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. A seguire il programma: