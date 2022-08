Reggio Calabria, a Salice torna la Sagra della Melanzana: le info su una tradizione che si rinnova

3 Agosto 2022 09:56

Per l’occasione sarà realizzata una parmigiana record da 378 kg

La Sagra della Melanzana è una delle manifestazioni più attese in provincia di Reggio Calabria. Per coloro che desiderano trascorrere una serata gradevole e in buona compagnia l’appuntamento è previsto per il 6 e 7 agosto nella frazione di Salice Calabro: pasta alla norma, parmigiana, mini polpettone, melanzane panate e grigliate, salsiccia e tante altre prelibatezze preparate dai volontari di AIC Calabria. Prelibatezze culinarie accompagnate da spettacoli folkloristici e musicali.

Per l’occasione ci sarà una speciale sorpresa: sarà realizzata una parmigiana record da 378 kg. L’inizio dell’evento è previsto alle 19.30 con prenotazione obbligatoria al numero 347.0790784 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 entro il 4 Agosto. Il luogo gode di un’ampia Area parcheggio disponibile.