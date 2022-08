Ternana-Reggina, ci sarà anche Saladini: “in viaggio con mia moglie per la partita”

21 Agosto 2022 18:06

Il patron amaranto sta per raggiungere lo stadio Liberati dove giocherà la squadra di Filippo Inzaghi, ma la sua mente è sempre divisa tra Reggina e Lamezia Terme

Sulle tribune dello stadio Liberati per Ternana-Reggina ci sarà anche Felice Saladini. Il patron amaranto ha pubblicato un post sui social in cui ha comunicato la sua presenza questa sera per la gara delle ore 20.45, valida per la seconda giornata di campionato. “In viaggio verso Terni per la partita di questa sera della Reggina 1914 – scrive Saladini – . Con Valentina non vediamo l’ora che anche il F.C. Lamezia Terme scenda in campo. Condividere la passione per il calcio con mia moglie rende questi momenti ancora più belli”.

Doppio pensiero sempre in testa quindi per l’imprenditore calabrese, diviso tra le due squadre di cui è proprietario, Reggina e Lamezia Terme. Questa sera a scendere in campo saranno però soltanto gli amaranto, quindi il suo cuore sarà colorato solo d’amaranto.