Catania, padre e figlio rubano un’auto in meno di un minuto: arrestati. Il VIDEO del furto

8 Agosto 2022 15:37

Un furto d’auto in meno di venti secondi: è accaduto a Catania e gli autori sono padre e figlio, arrestati

Ci hanno impiegato praticamente meno di un minuto, anzi meno della metà di un minuto, venti secondi. Un uomo di 43 anni, con il figlio 21enne, si sono resi protagonisti di un furto di un’auto a Catania e per questo sono stati arrestati dai Carabinieri della città etnea, i quali hanno anche diffuso un video in cui è possibile percorrere i pochi secondi del gesto.

L’episodio risale allo scorso 8 maggio ma il video è stato diffuso oggi: si può vedere il momento in cui il proprietario, un 53enne di Gela, lascia l’auto (una Fiat 500) in Via Messina e si allontana, con i due autori del furto che poco dopo si avvicinano, “ispezionano” l’auto al proprio interno, forzano lo sportello, manomettono l’impianto elettrico e vanno via. Per questo motivo i militari hanno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, Santo Spinella, e notificato al figlio l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel comune di residenza. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, si sono avvalse delle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona Di seguito il VIDEO.