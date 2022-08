Rossella Brescia innamorata di Reggio Calabria, poi la battuta: “Stretto stupendo… e il Ponte?” | VIDEO

26 Agosto 2022 21:29

Rossella Brescia a Reggio Calabria per il Reggio Calabria Film Fest: la showgirl ammira il panorama dello Stretto e ironizza sul Ponte

Un altro grande nome dello spettacolo italiano fa tappa a Reggio Calabria per gli ultimi scorci d’estate. Rossella Brescia si è concessa un po’ di relax in città in vista del Reggio Calabria Film Fest. La showgirl di Martina Franca ha postato alcune stories Instagram nelle quali passeggia insieme al compagno Luciano Cannito e riprende lo splendido panorama dello Stretto.

“Che meraviglia!“, l’esclamazione che non può far altro che venire naturale alla vista del mare. “Quella è la Sicilia, questo è lo Stretto“, sottolinea Cannito, Rossella risponde con ironia: “… il Ponte?“. Purtroppo il Ponte sullo Stretto, ormai attrazione turistica in qualità di leggenda e promessa elettorale, non esiste, nonostante la sua indubbia utilità. Il panorama fra le sponde di Reggio e Messina però è una splendida realtà.