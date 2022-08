Rosarno, 42enne arrestato per droga liberato dal Giudice dopo l’interrogatorio | DETTAGLI

16 Agosto 2022 22:58

Rosarno: il 42enne era stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nei giorni scorsi i CC di Rosarno (coadiuvati dallo Squadrone Cacciatori di Calabria – sezione VV) durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione della coltivazione e spaccio di droga, hanno arrestato un quarantaduenne di Gioia Tauro per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga, infatti, è stata rivenuta in un casolare insito ad un terreno agricolo sito nel Comune di Rosarno in uso allo stesso uomo ed in particolare era occultata in una pertinenza.

L’uomo, difeso di fiducia dall’Avv. Daniele Calipa del foro di Palmi, è stato da subito posto ristretto agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.

All’esito dell’interrogatorio di garanzia tenutosi presso il Tribunale penale di Palmi, il Gip, – grazie all’intervento dell’avv. Calipa – rigettava la richiesta di misura cautelare dell’Ufficio di Procura e disponeva l’immediata liberazione dell’arrestato.