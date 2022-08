La Reggina ora è una squadra vera (e completa), almeno sulla carta: soluzioni infinite per Inzaghi | L’APPROFONDIMENTO

1 Agosto 2022 13:34

Parlare di rivoluzione è anche riduttivo: in due settimane, l’organico della Reggina ha subito una vera e propria metamorfosi, e non è ancora finita. Gli ultimi tasselli, poi le cessioni, con il campo sempre più vicino e la curiosità sulle scelte di Inzaghi

Una squadra vera. La Reggina, adesso, è una squadra vera. Sì, proprio così: vera. Con qualche ufficialità da annunciare, qualche altro tassello da definire e con alcune cessioni obbligate dalla lista Over e da un organico oggettivamente troppo numeroso. Ma è una squadra vera. Di categoria, esperta ma non troppo (pochissimi gli over 33, ma tanti sui 28 o 30 anni), con qualche giovane di prospettiva e con qualche calciatore non “anziano” di proprietà in più rispetto alla vecchia gestione (considerando Lombardi, gli obblighi di riscatto di Canotto e Cicerelli e la possibile formula per Gori, che dovrebbe essere annunciato a breve e non in non prestito secco, almeno secondo le ultime informazioni). Poi il colpaccio in attesa: Federico Santander. Il “grosso” è stato fatto, con l’opera di convincimento (per via delle sirene dall’estero) e le riflessioni sull’ingaggio. Operazione in dirittura d’arrivo.

Cosa esce fuori? Un’ottima squadra, almeno sulla carta. E la Reggina è una squadra vera, sì, lo ribadiamo, ma sempre e solo sulla carta. Ricordiamo infatti la partenza in ritardo, una preparazione quindi arretrata rispetto a tante concorrenti, e un organico quasi nuovo di zecca, perlomeno nella formazione titolare. Per questo è da definire, come ha detto anche mister Inzaghi, un “cantiere aperto”. Ma uno di quei cantieri che, magari guardandoli come fanno quegli anziani in pensione con le mani dietro la schiena, ispirano fiducia giorno dopo giorno e mattone dopo mattone. Inzaghi è stato quasi del tutto accontentato e nel giro di due settimane si è ritrovato con una rosa praticamente completa e con la possibilità di alternare chiunque, cambiando anche modulo in corsa se necessario, e con due o tre (in alcuni casi quattro) ricambi per ruolo. E, in attesa di Santander, c’è anche da capire se l’affondo per Di Chiara (non c’è fretta) avrà un seguito (Liotti ha ben convinto nel triangolare, al di là del gol, seppur da mezz’ala), cosa ne sarà dell’ultimo centrocampista da inserire in organico (fiammella non spenta per Valzania, anzi tutt’altro) e se per la corsia di destra il mister è contento di Pierozzi e Situm o vuole altro. E poi, spazio alle cessioni: almeno in 5 dovrebbero essere fuori dai piani, con almeno una o due cessioni a sorpresa con l’arrivo di uno o due Over. Vediamo di seguito la situazione reparto per reparto.

Rosa Reggina 2022/23: l’elenco completo

PORTIERI

Colombi Simone (2025)

Ravaglia Federico (prestito)

Aglietti Tommaso (pluriennale non specificato)

Lorenzo Lofaro

DIFENSORI

Aya Ramzi (2023)

Cionek Thiago (2023)

Camporese Michele (2025)

Dutu Eduard (prestito)

Gagliolo Riccardo (2024)

Loiacono Giuseppe (2024)

CENTROCAMPISTI



Agostinelli Vittorio (prestito)

Crisetig Lorenzo (2024)

Eijaki Yassin (2025)

Faty Ricardo (2023)

Gavioli Lorenzo (2023)

Laribi Karim (2023)

Lollo Lorenzo (pluriennale non specificato)

Lombardi Alessandro (2025)

Marcucci Andrea (2023)

Obi Joel (2025)

Fabbian Giovanni (prestito)

Majer Zan (pluriennale non specificato)

ESTERNI

Giraudo Federico (2025)

Liotti Daniele (2024)

Pierozzi Niccolò (prestito)

Situm Mario (2023)

Ricci Federico (2024)

Canotto Luigi (prestito con obbligo di riscatto, 2024)

Cicerelli Emanuele (prestito con obbligo di riscatto)

ATTACCANTI

Di Stefano Lorenzo (prestito, 2023)

Galabinov Andrey (2024)

Menez Jeremy (2023)

Montalto Adriano (2024)

Provazza Alessandro

Rivas Rigoberto (2025)

TOTALE CALCIATORI: 35, di cui 13 Under e 22 Over (limite di 18)

LEGENDA

In VERDE i calciatori Under

i calciatori Under In ROSSO i calciatori che non dovrebbero rientrare nei piani di Inzaghi e della società

CALCIATORI CHE NON HANNO RINNOVATO IL PROPRIO CONTRATTO O SONO STATI CEDUTI

Hetemaj (definitivo)

Stavropoulos (scadenza contratto)

Lakicevic (scadenza contratto)

Denis (scadenza contratto)

Bezzon (definitivo)

Bianchi (definitivo)

Bellomo (definitivo)

Franco (Siena, prestito)

Il punto sull’organico e la probabile formazione

Rosa che va ovviamente snellita. Sono in 35 e, con l’arrivo di Gori, Santander e un centrocampista (senza considerare i due eventuali nuovi terzini), l’organico salirebbe a 38 elementi, con almeno (almeno) 10 cessioni. Fuori dai piani, secondo anche le indicazioni provenienti da questo precampionato e dal (non) utilizzo nel triangolare, i vari Aya, Faty, Laribi, Marcucci, Galabinov, quest’ultimo già primo in bilico e ora punto interrogativo dopo il grave infortunio. Gli Over, già così, sono 22, troppi. Tolti i 4 di cui sopra scenderebbe a 18, ma con Santander e Valzania servirebbero altre due cessioni. O Montalto se arriva Santander (ci sono anche Di Stefano, Gori e Menez nel ruolo di perno centrale), oppure i vari Situm, Liotti, Loiacono, che andrebbero però rimpiazzati da elementi Under. Una bella gatta da pelare, per l’area tecnica, in questa estate caldissima e infinita.

E mentre resta ancora un mese da “battaglia”, le attenzioni cominciano pian piano a spostarsi sul campo. Venerdì si va a Marassi per affrontare la Samp in Coppa Italia, poi subito il campionato. La squadra ha bisogno, oltre che di trovare l’amalgama (nella formazione titolare, quasi nessuno fa parte della scorsa stagione), anche di cercare la condizione ideale. Le alternative, però, non mancano. Anzi, mister Inzaghi si può davvero sbizzarrire. Di seguito la probabile formazione con tutte le alternative. Una compagine di tutto rispetto. Ma aspettiamo il campo.