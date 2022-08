3 Agosto 2022 12:26

Roccella Summer Festival, il 5 agosto arriva Achille Lauro con la Electric orchestra: “sarà uno spettacolo indimenticabile”

Tutto pronto per la serata con Achille Lauro, il prossimo appuntamento in programma al Roccella Summer Festival. Dopo il grande successo dei concerti di Mahmood, Madame e Fabri Fibra, il 5 agosto toccherà ad Achille Lauro e alla Electric Orchestra calcare il palcoscenico del Teatro al Castello per l’unica data calabrese del suo tour, inserita nella programmazione del Roccella Summer Festival, realizzato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.

“Dopo due anni di silenzio live – racconta lo stesso Achille Lauro -, torniamo con un imponente spettacolo, che vedrà l’unione tra la mia band Rock’n Roll e un’orchestra dal vivo, esibirsi in location maestose e di estremo prestigio. Un tour 2.0 rispetto ai miei precedenti in cui ho cercato di creare uno spettacolo indimenticabile, ripercorrendo tutte le fasi della mia carriera”.

“Mi sembra sia passata una vita dall’ultima volta in cui ho performato live per un mio tour – ammette ancora l’artista -. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti. Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare. Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa”.

La scaletta partirà dai primi album e singoli importanti fino ad arrivare ai brani che lo hanno portato in cima a tutte le classifiche, per la maggior parte riarrangiati e tutti suonati dalla band, medley di brani storici, momenti intimi e momenti di punk rock, fino ad arrivare all’Orchestra della Magna Grecia.

Ad accompagnare Achille Lauro sul palco ci sarà la sua band, composta da Marco Lancs alla batteria, Gregorio Calculli al piano e alle tastiere, Nicola Iazzi al basso, Riccardo “Kosmos” Castelli e Amudi Safa alle chitarre. Il botteghino del Teatro al Castello è attivo dalle ore 17.00, con aperture Delux alle ore 19.30, apertura porte alle 20.30. I biglietti ancora disponibili possono essere acquistati attraverso i circuiti Ticketone, Ticket Service Calabria ed Etes, e nei punti vendita autorizzati.