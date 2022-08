Roccella Summer Festival, domani concerto di Marracash già sold out da alcune settimane

10 Agosto 2022 12:06

Roccella Summer Festival: l’11 agosto ci sarà il grande giorno con il rapper italiano

E’ già qualche settimana che ha registrato il sold out il concerto di Marracash al Teatro al Castello di Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival, il progetto giunto quest’anno alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc).

L’11 agosto, dunque, ci sarà il grande giorno con il rapper italiano, fresco di un successo di vendite senza precedenti nel suo genere: è infatti partito lo scorso luglio uno dei tour più attesi degli ultimi anni, con Marracash protagonista insieme ai suoi due ultimi album da record, “Persona” e “Noi, loro, gli altri”.

Il “Persone tour” arriva infatti a Roccella Jonica con due album che non smettono di collezionare certificazioni e di piantonare le posizioni più alte delle classifiche. “Persona” (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Tutti i brani di “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK Italia: triplo platino per “Crudelia – I nervi” e “Supreme – L’ego” feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta; doppio platino per “Bravi a cadere – I polmoni” e “Madame – L’anima” feat. Madame; disco di platino per “Body parts – I denti”, “Qualcosa in cui credere – Lo scheletro” feat. Guè Pequeno, “Quelli che non pensano – Il cervello” feat. Coez, “Appartengo – Il sangue” feat. Massimo Pericolo, “Non sono Marra – La pelle” feat. Mahmood, “Sport – I muscoli” feat. Luchè, “G.O.A.T. – Il cuore” e “Neon – Le ali” feat. Elisa; infine disco d’oro per “Poco di buono – Il fegato”, “Da buttare – Il ca**o”, “Tutto questo niente – Gli occhi” e “Greta Thunberg – Lo stomaco” feat. Cosmo.

Enorme successo anche per “Noi, loro, gli altri” (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il doppio disco di platino e oltre 250 milioni di stream. Anche in questo caso non poche sono le certificazioni ottenute a oggi dai brani contenuti nell’album (dati diffusi da FIMI/GfK Italia): disco di platino per “Love” feat. Guè, “Crazy love” e “Nemesi” feat. Blanco, mentre “Loro”, “Pagliaccio”, “Io”, “Cosplayer”, “Dubbi”, “Laura ad honorem” feat. Calcutta e “Noi” hanno ottenuto il disco d’oro.

Per il concerto di Roccella Jonica, l’apertura delle porte Delux è alle 19.30, l’apertura delle porte al pubblico è per le 20.00. L’inizio del concerto è previsto per le 22.00.

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

Teatro al Castello

Mahmood

20 Luglio

Madame – Sissi

28 Luglio

Fabri Fibra

1 Agosto

Achille Lauro

5 Agosto

Marracash

11 Agosto

Madman

14 Agosto

Mannarino

16 Agosto

Coez

17 Agosto

Tananai

18 Agosto

Tommaso Paradiso

21 Agosto

Venditti & De Gregori

23 Agosto

Fabrizio Moro

24 Agosto

Sangiovanni

30 Agosto

Elisa

7 Settembre