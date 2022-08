Roccella, sbarcati 88 migranti: presenti numerosi minori e anche donne in stato di gravidanza

4 Agosto 2022 17:51

I migranti risultano essere in maggior parte di nazionalità afghana

Un’unità navale della Guardia costiera impegnata in Calabria, ha recuperato oggi 88 migranti, individuati a bordo di un mercantile a poche miglia dalla costa reggina. Il natante una volta messo in sicurezza è stato fatto arrivare al porto di Roccella Jonica (provincia di Reggio Calabria). Una volta identificati i migranti sono risultati di nazionalità prevalentemente afghana, con numerosi minori non accompagnati, donne, tra le quali anche in stato di gravidanza.

Dopo i controlli sanitari e di identificazione sono stati sistemati temporaneamente in una struttura gestita dalla Protezione civile e Croce rossa all’interno dell’area portuale.