Fervono i preparativi per il 10° Roccella FitWalking. E c’è una sorpresa: special guest Fiona May

8 Agosto 2022 12:50

Tutto pronto, nella città jonica, per il 10° Roccella FitWalking, con special guest Fiona May

A Roccella Jonica è tutto pronto per festeggiare i 10 anni del Roccella FitWalking dal 20 al 22 agosto. Una tre giorni che vedrà la partecipazione di tanti appassionati di fitwalking e non solo e si concluderà con una grande sorpresa: Fiona May. La regina del salto in lungo, due volte campionessa mondiale della specialità (Göteborg nel 1995 e ad Edmonton nel 2001) e due volte argento olimpico ad Atlanta 1996 e a Sidney 2000; ad oggi, è ancora detentrice del record italiano nella lunghezza sia indoor che outdoor.

Insomma, il team di Calabria FitWalking, presieduto da Fausto Certomà – Membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del FitWalking – non poteva scegliere protagonista più rappresentativa, sia per i valori dello sport che incarna, sia per quelli della solidarietà e il sostegno ai meno fortunati, grazie al suo impegno come testimonial della Procura Missionaria salesiana di Torino “Missioni Don Bosco”, in favore dei bambini etiopi. Ed è proprio nel solco della solidarietà che il ricavato delle iscrizioni al 10° Roccella FitWalking sarà devoluto al progetto “Tutti in bici” per l’acquisto di una e-bike per persone disabili. “Un anniversario importante. Dieci anni vissuti intensamente e con grande positività. La presenza qui di Fiona May ci inorgoglisce e ci dà la carica per fare sempre meglio. Coniugare il fitwalking con l’atletica è il progetto che stiamo portando avanti, sia con il FitWalking Young, che sta crescendo sempre di più, sia con la Scuola di Atletica che ci sta regalando grandissime soddisfazioni”, ha dichiarato il presidente Certomà.

La manifestazione si aprirà sabato 20 agosto alle ore 22:00 con il concerto Duo Enzo Tropepe e Massimo Cusato; mentre sarà il FitWalking Young (alla seconda edizione) ad aprire la giornata di domenica 21 agosto alle 17.30. L’evento è gratuito e aperto ai bambini dai 5 anni in su e ai genitori per vivere insieme una magnifica giornata di sport, benessere e salute. Perché il movimento è proprio questo: prendersi cura di sé stessi. Il 22 agosto alle ore 17.30 si entrerà nel vivo della festa dei 10 anni del Roccella FitWalking. La camminata non competitiva ludico-sportiva è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, ritrovandosi in largo Rita Levi Montalcini a Roccella. Da lì, si prenderà il via, insieme a Fiona May, alla scoperta delle bellezze del luogo, visitando scorsi di rara intensità. Una carovana di allegria e positività, fatta di persone che amano camminare e stare insieme. Alle ore 21.30 ci sarà il convegno “Sport, Salute e Scuola: le tre S del BenEssere” con la partecipazione della campionessa di salto in lungo.

Ed è proprio la scuola il fulcro da cui parte tutto. “Nell’insegnare ai ragazzi ad avvicinarsi allo sport, la scuola gioca un ruolo fondamentale. Insegna lo spirito di gruppo, a dividersi le fatiche, a supportarsi nei momenti di difficoltà e a gioire delle vittorie della squadra e del singolo”, ha aggiunto Certomà, reduce dai successi sportivi con gli studenti dell’IIS “Pietro Mazzone” di Roccella che hanno brillato ai Campionati studenteschi a Pescara, rappresentando le scuole della Calabria, e prima ancora vincendo nelle gare provinciali e regionali. Il progetto AtleticaMente di Roccella e Siderno è già una bella e consolidata realtà e punta ad espandersi in tutta la Locride, affinché sempre più ragazze e ragazzi si avvicinino a questo fantastico sport. L’evento è organizzato da Calabria FitWalking e patrocinato dal Comune di Roccella Jonica, dal Coni Calabria, dalla Fidal nazionale e dalla Fidal Calabria. Le iscrizioni alla manifestazione sono aperte. Tutte le info su: www.walking4life.it, sulla pagina Facebook Calabria Fitwalking e al numero 3889797765.