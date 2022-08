27 Agosto 2022 15:06

Si susseguono gli sbarchi di migranti nel Porto di Roccella Ionica

Ancora uno sbarco di migranti al Porto di Roccella in provincia di Reggio Calabria. Sono 82 i profughi, di varie nazionalità, arrivati in mattinata a seguito di un’operazione di soccorso in mare effettuata al largo della costa calabrese dai militari della Guardia Costiera

Tra i migranti ci sono anche una decina di donne e un molti minorenni. Quello di oggi è il 37° sbarco avvenuto nel solo porto roccellese.