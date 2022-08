Elezioni politiche, rivolta nei circoli del Pd a Napoli: “Di Maio candidato qui? Strappiamo le tessere”

4 Agosto 2022 18:46

Elezioni politiche, rivolta nei circoli del Pd a Napoli: “se mettete Di Maio, mi dispiace ma andrò altrove. Non abbiamo una dignità”

La strategia studiata dal Pd per ospitare all’interno delle proprie liste i leader dei partiti alleati sta creando enorme dibattito e polemiche. La probabile candidatura per le politiche del 25 settembre di Luigi Di Maio nelle fine dei Dem ha creato scompiglio sia in Campania ma anche in Emilia Romagna: “se si candida Di Maio nel Pd strappo la tessera. Meglio che lo sappiate”. Ancora: “se mettete Di Maio, mi dispiace ma andrò altrove. Non abbiamo una dignità”. Sono i messaggi che stanno circolando tra iscritti e segretari di circolo del Pd napoletano. Dalla federazione guidata dal segretario Marco Sarracino nessun commento. Si è in attesa delle scelte del Nazareno sul caso Di Maio.

Il responsabile del tesseramento dei dem napoletani Salvatore Barbato, afferma: “se candidano Di Maio in un collegio emiliano dovrò rivedere la mia scelta il 25 settembre. Quando si vota ognuno dà conto alla propria coscienza”.