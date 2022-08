25 Agosto 2022 16:20

Ritornano a Messina i Sud Sound System: i pionieri del raggamuffin e del dancehall style si esibiranno al Giardino Corallo sabato 17 settembre

Ritornano ad esibirsi a Messina i Sud Sound System, con un concerto live in programma sabato 17 settembre alle ore 21.30 al Giardino Corallo. Il gruppo salentino, composto da Terron Fabio, Nandu Popu e Don Rico, vanta oltre 30 anni di carriera e con il loro inconfondibile sound, sono considerati fra i pionieri del raggamuffin e del dancehall style in Italia. Reggae mixato a testi impegnati cantati in dialetto salentino li conduce agli esordi per live, apparizioni televisive e radiofoniche, fino al Festival delle Nuove Tendenze d’Autore di Recanati. L’esperienza dei SSS è anche oggetto di analisi e dibattiti nelle università italiane con i sociologi Georges Lapassade e Piero Fumarola.

Diventano un fenomeno a livello europeo partecipando a diverse tournée di successo e, in totale, hanno pubblicato 9 album. In particolare, il disco “Lontano” fa vincere alla band il Premio Tenco nella categoria “Miglior lavoro dialettale italiano”. Il concerto live dei Sud Sound System sarà aperto da Papalia e Tony Proe Selecta (Boo Daci’s). Un atteso ritorno nella città dello Stretto, dopo due incredibili sold out registrati negli anni scorsi.