Reggina, seconda parte di ritiro a Lamezia. I convocati di Inzaghi: ci sono i nuovi, fuori Obi

1 Agosto 2022 20:06

Dopo la prima parte al Sant’Agata e il triangolare a Salerno di sabato, per la seconda parte di ritiro la Reggina si fermerà a Lamezia – “casa” del patron Saladini – fino alla partenza per la gara di Coppa Italia sul campo della Sampdoria, prevista per venerdì sera. Mister Inzaghi ne convoca 27

Si avvicina il campo, il calcio giocato, quello vero. Dopo la prima parte al Sant’Agata e il triangolare a Salerno di sabato, per la seconda parte di ritiro la Reggina si fermerà a Lamezia – “casa” del patron Saladini – fino alla partenza per la gara di Coppa Italia sul campo della Sampdoria, prevista per venerdì sera. Sono 27 i calciatori convocati da mister Inzaghi. Ci sono gli ultimi nuovi arrivati (Majer e Fabbian), mentre tra i nuovi non figura Obi, ancora alle prese coi problemi fisici accusati poco dopo il suo arrivo. Rientra invece Lollo, costretto al forfait prima del triangolare. Tra gli assenti anche i calciatori ormai fuori dai piani: i vari Aya, Faty, Laribi, Marcucci, oltre a Ejjaki, Lofaro e Galabinov, quest’ultimo alle prese con il lungo infortunio che ne pregiudica anche il futuro. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI

Aglietti Tommaso

Colombi Simone

Ravaglia Federico

DIFENSORI

Camporese Michele

Cionek Thiago

Dutu Eduard

Gagliolo Riccardo

Giraudo Federico

Liotti Daniele

Loiacono Giuseppe

Pierozzi Niccolò

Situm Mario

CENTROCAMPISTI

Agostinelli Vittorio

Crisetig Lorenzo

Fabbian Giovanni

Gavioli Lorenzo

Lollo Lorenzo

Lombardi Alessandro

Majer Zan

ATTACCANTI