Leao “Meravigliao” e il Bologna si inchina: il Milan vola in testa alla Serie A | CLASSIFICA

27 Agosto 2022 22:50

Leao trascina il Milan con un gol e un assist nel 2-0 sul Bologna: i rossoneri salgono in vetta alla Serie A. Positivo l’esordio di De Ketelaere dal primo minuto

Dopo Juventus-Roma il saturday night della terza giornata di Serie A prosegue di scena a San Siro. Il Milan, reduce dal difficile pareggio contro l’Atalanta nel turno precedente, ospita il Bologna davanti ai 70.000 che hanno (nuovamente) riempito lo stadio. Tanto entusiasmo intorno ai rossoneri, ben ripagato da una prestazione solida e convincente sul rettangolo di gioco. Bologna messo alle strette con i capisaldi del gioco di Pioli: pressing sull’uscita del pallone felsineo, difesa alta e aggressiva spesso fino al cerchio di centrocampo, scambi veloci e trame offensive di qualità davanti.

E poi Leao. Dopo due partite opache il portoghese torna a essere decisivo con un gol e un assist per Giroud che con una pregevole acrobazia chiude i conti. Sulla prima marcatura ci mette lo zampino Charles De Ketelaere, giovane talento belga alla prima da titolare: un assist, qualche giocata di qualità al servizio dei compagni, qualche lampo di talento. Un esordio più che positivo alla Scala del Calcio. Il Bologna fa quello che può, prova a ripartire in contropiede, ma contro Tomori e Kalulu è dura. Resta un grande dubbio sull’episodio che a metà della ripresa ha visto coinvolti Kalulu e Sansone: il rossonero entra nettamente in ritardo, un penalty limpido, non visto solo da arbitro e Var.

Risultati Serie A 3ª Giornata

Venerdì 26 agosto

Ore 18:30

Monza-Udinese 1-2 (32’ Colpani, 36’ Beto, 77’ Udogie)

Ore 20:45

Lazio-Inter 3-1 (40’ Felipe Anderson, 51’ Lautaro Martinez, 75’ Luis Alberto, 86’ Pedro)

Sabato 27 agosto

Ore 18:30

Cremonese-Torino 1-2 (17′ aut. Bianchetti, 65′ Radonjic, 80′ Sernicola)

Juventus-Roma 1-1 (2′ Vlahovic, 69′ Abraham )

Ore 20:45

Milan-Bologna 2-0 (21′ Leao, 58′ Giroud)

Spezia-Sassuolo 2-2 (27′ Frattesi, 30′ Bastoni, 45’+3 rig. Nzola, 50′ Pinamonti)

Domenica 28 agosto

Ore 18:30

Salernitana-Sampdoria

Verona-Atalanta

Ore 20:45

Fiorentina-Napoli

Lecce-Empoli

Classifica Serie A