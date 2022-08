Serataccia Inter, 3 schiaffi dalla Lazio: biancocelesti in vetta per una notte | CLASSIFICA

26 Agosto 2022 22:55

L’Inter perde 3-1 in casa della Lazio, primo ko stagionale per i nerazzurri: biancocelesti temporaneamente in vetta

Lungo weekend di Serie A che inizia già dal venerdì. Dopo l’anticipo del tardo pomeriggio che ha visto l’Udinese imporsi 1-2 sul Monza al terzo ko consecutivo in altrettante gare, l’attenzione era tutta rivolta al big match serale fra Lazio e Inter. Risultato sorprende dall’Olimpico con la Lazio capace di imporsi per 3-1 contro un’Inter fiacca e spuntata in attacco. Tutt’altra verve offensiva per i ragazzi di Maurizio Sarri che aprono le danze con Felipe Anderson e nel finale colpiscono con il cinismo del duo spagnolo formato da Luis Alberto e Pedro. In mezzo la rete di Lautaro Martinez che serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Biancocelesti da soli in vetta, almeno per una notte. Domani occhi puntati su Juventus-Roma nel pomeriggio e Milan-Bologna la sera: bianconeri, giallorossi e rossoneri hanno l’occasione di sfruttare il passo falso dell’Inter e restare in scia delle posizioni di vertice.

Risultati Serie A 3ª Giornata

Venerdì 26 agosto

Ore 18:30

Monza-Udinese 1-2 (32’ Colpani, 36’ Beto, 77’ Udogie)

Ore 20:45

Lazio-Inter 3-1 (40’ Felipe Anderson, 51’ Lautaro Martinez, 75’ Luis Alberto, 86’ Pedro)

Sabato 27 agosto

Ore 18:30

Cremonese-Torino

Juventus-Roma

Ore 20:45

Milan-Bologna

Spezia-Sassuolo

Domenica 28 agosto

Ore 18:30

Salernitana-Sampdoria

Verona-Atalanta

Ore 20:45

Fiorentina-Napoli

Lecce-Empoli

Classifica Serie A