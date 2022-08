Juventus-Roma finisce pari: Dybala decisivo da ex, Abraham risponde alla perla di Vlahovic | CLASSIFICA

27 Agosto 2022 20:35

Juventus-Roma termina con il risultato di 1-1: Dybala subito deciso da ex con un assist per Abraham che risponde a una perla su punizione di Vlahovic

Tanta attesa per il ritorno di Paulo Dybala da ex allo Stadium. Attesa ripagata subito con una giocata decisiva per la ‘sua’ Roma, un bel sassolino tolto dai suoi scarpi dopo l’addio delle scorse settimane alla scadenza di un contratto lasciato andare forse con troppa superficialità. Davanti l’attacco della Juventus è nelle mani e nei piedi di Vlahovic che al 2′ minuto non lascia spazio a dubbi sulla questione: punizione fantastica per il vantaggio bianconero sulla quale Rui Patricio non può nulla. Buon primo tempo della Juventus, apparsa più tonica rispetto alla complicata uscita contro la Sampdoria. Locatelli troverebbe anche il raddoppio, ma il Var nega.

Nella ripresa la Roma si fa più pericolosa e Dybala ci mette lo zampino: assist volante sugli sviluppi di un corner, Abraham ci mette la testa e si sblocca dopo due gare passate a bocca asciutta. Capitolini che rischiano anche il colpo grosso poco dopo: pallone sporco che danza dentro l’area piccola, nessuno riesce a intervenire, poi Milik, nuovo rinforzo offensivo della Juventus, si trova a fare il difensore e spazza via. Finisce 1-1: Juventus al secondo stop consecutivo, ancora rimandata sul piano del gioco e della forma; Roma prima insieme a Lazio e Torino.

Risultati Serie A 3ª Giornata

Venerdì 26 agosto

Ore 18:30

Monza-Udinese 1-2 (32’ Colpani, 36’ Beto, 77’ Udogie)

Ore 20:45

Lazio-Inter 3-1 (40’ Felipe Anderson, 51’ Lautaro Martinez, 75’ Luis Alberto, 86’ Pedro)

Sabato 27 agosto

Ore 18:30

Cremonese-Torino 1-2 (17′ aut. Bianchetti, 65′ Radonjic, 80′ Sernicola)

Juventus-Roma 1-1 (2′ Vlahovic, 69′ Abraham )

Ore 20:45

Milan-Bologna

Spezia-Sassuolo

Domenica 28 agosto

Ore 18:30

Salernitana-Sampdoria

Verona-Atalanta

Ore 20:45

Fiorentina-Napoli

Lecce-Empoli

Classifica Serie A