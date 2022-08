27 Agosto 2022 23:06

I risultati delle partite del sabato della 3ª giornata di Serie B e la classifica aggiornata

È cominciata questa sera la terza giornata di Serie B. Stecca in casa il Palermo, che perde per 2-3 contro l’Ascoli. Non basta il solito Brunori e il nuovo arrivo Segre, sul Barbera si scatena l’uragano Gondo che da solo fa tripletta. Nelle altre due gare, malissimo la Ternana, che dopo l’exploit contro la Reggina ne prende quattro in casa dal Modena. Il Cagliari, invece, conosce la sconfitta, perdendo per 1-0 in casa della Spal.

Di seguito i risultati di oggi.

Modena-Ternana 4-1

Palermo-Ascoli 2-3

Spal-Cagliari 1-0

CLASSIFICA SERIE B