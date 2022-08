Serie B, i risultati della 2ª giornata: Cosenza show, rimonta il Modena e va in testa | CLASSIFICA

21 Agosto 2022 23:48

Risultati della domenica della 2ª giornata di Serie B e classifica aggiornata

C’è una calabrese in vetta, forse con un po’ di sorpresa, ma è lì e si gode il momento: seconda vittoria di fila per il Cosenza, che batte in rimonta il Modena al Marulla e va a punteggio pieno insieme a un Frosinone in palla, che stritola il Brescia. Vince in rimonta anche il Cagliari e il Venezia, con l’ex Javorcic che vince in casa del Sudtirol prossimo avversario della Reggina, la quale resta a 3 dopo la sconfitta di Terni. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 2ª GIORNATA SERIE B

DOMENICA 21 AGOSTO

ore 20:45

Cagliari-Cittadella: 2-1 (29′ Asencio, 72′ Mancosu, 87′ Makoumbou)

Cosenza-Modena 2-1: (33′ Bonfanti, 67′ Florenzi, 80′ Brescianini)

Frosinone-Brescia 3-0: (15′ L. Moro, 58′ Caso, 85′ Mulattieri)

Pisa-Como 2-2: (5′ Alex Blanco, 22′ rig. Morutan, 77′ Kerriga, 89′ Torregrossa)

Sudtirol-Venezia 1-2: (60′ Ogogwu, 83′ Cuisance, 95′ Curto aut.)

Ternana-Reggina 1-0: (27′ Partipilo)

CLASSIFICA SERIE B