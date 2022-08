Risultati 4ª Giornata Serie A, il Milan frena a Sassuolo: Roma e Inter mettono la terza e lo sorpassano | CLASSIFICA

30 Agosto 2022 22:48

Il Milan si ferma sullo 0-0 contro il Sassuolo, Roma e Inter liquidano con 3 reti Cremonese e Monza e lo sorpassano in classifica

Primo turno infrasettimanale di Serie A che, agli sgoccioli del mese di agosto, è arrivata già alla quarta giornata! Si va di fretta, vista l’incombenza del Mondiale invernale, e qualcuno potrebbe già pagare lo scotto delle tante partite ravvicinate. Il Milan, ad esempio, incappa nel secondo stop stagionale. Niente sconfitte per i rossoneri, ma il secondo pareggio in 4 partite dopo l’1-1 contro l’Atalanta. Questa volta i Campioni d’Italia si fermano sullo 0-0 contro il Sassuolo che fallisce un rigore con Berardi, poi uscito in lacrime per infortunio. Maignan fa la differenza più dei compagni d’attacco, l’ampio turnover e qualche riserva non all’altezza dei titolari costano una brusca frenata.

Ne approfittano Roma e Inter, protagoniste delle gare serali. I giallorossi liquidano il Monza per 3-0 grazie alla doppietta di un super Dybala e alla rete conclusiva di Ibanez. I nerazzurri riscattano il ko subito contro la Lazio con un netto 3-1 sul Monza firmato da Correa, Barella e Lautaro Martinez (di Okereke il gol ospite). Roma temporaneamente da sola in vetta, l’Inter va a +1 sul Milan in attesa del derby di sabato.

Risultati 4ª Giornata Serie A

Martedì 30 agosto

Ore 18:30

Sassuolo-Milan 0-0

20:45

Inter-Cremonese 3-1 (12’ Correa, 38’ Barella, 76’ Lautaro Martinez, 90’ Okereke)

Roma-Monza 3-0 (18’, 32’ Dybala, 61’ Ibanez)

Mercoledì 31 agosto

Ore 18:30

Empoli-Verona

Sampdoria-Lazio

Udinese-Fiorentina

Ore 20:45

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Giovedì 1 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Classifica Serie A