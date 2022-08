Risultati 4ª Giornata Serie A, la Juventus si affida ai bomber: Napoli fermato dal Lecce | CLASSIFICA

31 Agosto 2022 22:45

Dusan Vlahovic segna ancora su punizione e regala un successo importante alla Juventus sullo Spezia, Napoli fermato dal Lecce sull’1-1

Prosegue il turno infrasettimanale della 4ª Giornata di Serie A. Dopo il pareggio del Milan a Sassuolo e i successi di Roma e Inter, arrivati rispettivamente contro Monza e Cremonese, tocca alla Juventus scendere in campo per accorciare il distacco dalle rivali, Lazio compresa, fermata sull’1-1 dalla Sampdoria nel pomeriggio. Bianconeri alla ricerca di vittorie, gioco e sicurezze dopo due pareggi consecutivi con Sampdoria e Roma. I tre punti sono arrivati, per le altre due richieste serve tempo, cementare i concetti che chiede Allegri e recuperare qualche infortunato di lusso come Chiesa e Pogba.

Per ora basta Dusan Vlahovic. Il bomber serbo segna ancora su calcio di punizione e mette la gara sui binari giusti per i bianconeri contro uno Spezia mai domo. I liguri danno la sensazione di poter far male in qualsiasi momento, ma la retroguardia bianconera tiene bene anche senza Szczesny, sostituito senza infortunio. Nel finale tocca all’altro bomber fare la differenza: Arek Milik subentra e chiude i conti con un preciso diagonale.

Niente da fare invece per il Napoli che in casa contro il Lecce non va oltre l’1-1. I partenopei dominano la gara del Maradona, chiudendo con il 71% di possesso palla e 19 tiri complessivi, ma non trovano i 3 punti. Il Lecce ha l’occasione di sbloccare la gara su rigore, ma Colombo fallisce il penalty. Elmas ne approfitta per portare avanti gli azzurri poco dopo, ma Colombo si fa perdonare dopo 4 minuti con la rete che, di fatto, sancisce la parità.

Risultati 4ª Giornata Serie A

Martedì 30 agosto

Ore 18:30

Sassuolo-Milan 0-0

20:45

Inter-Cremonese 3-1 (12’ Correa, 38’ Barella, 76’ Lautaro Martinez, 90’ Okereke)

Roma-Monza 3-0 (18’, 32’ Dybala, 61’ Ibanez)

Mercoledì 31 agosto

Ore 18:30

Empoli-Verona 1-1 (26′ Baldanzi, 69′ Kallon)

Sampdoria-Lazio 1-1 (21′ Immobile, 90’+2 Gabbiadini)

Udinese-Fiorentina 1-0 (17′ Beto)

Ore 20:45

Juventus-Spezia 2-0 (9′ Vlahovic, 90’+1 Milik)

Napoli-Lecce 1-1 (27′ Elmas, 31′ Colombo)

Giovedì 1 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Classifica Serie A