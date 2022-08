Risultati 3ª Giornata Serie B: Cosenza ko a Parma, poker Reggina al Sudtirol e 3° posto | CLASSIFICA

28 Agosto 2022 22:46

Tutti i risultati della 3ª giornata di Serie B e la classifica aggiornata: primo ko stagionale del Cosenza sconfitto a Parma, la Reggina dilaga contro il Sudtirol

Domenica sera di grandi emozioni per la terza giornata di Serie B. Ben sei le gare che hanno tenuto incollati gli appassionati della cadetteria davanti allo schermo con verdetti importanti. Il primo non farà piacere ai tifosi del Cosenza: dopo un’ottima partenza con due vittorie in due giornate, i ‘lupi’ si fermano sul campo del Parma, sconfitti per 1-0 (Inglese). Sorride invece l’altra metà calabrese del campionato di Serie B. La Reggina riscatta il ko contro la Ternana con un rotondo 4-0 sul Sudtirol nonostante la forte pioggia sul Granillo: diluvio anche di gol con Fabbian, Majer, Pierozzi e Lombardi a segno.

Nelle altre gare il Benevento ha vinto 2-1 contro il Frosinone, colpi esterni di Bari e Genoa sui campi di Perugia e Pisa, 1-1 fra Cittadella e Venezia.

RISULTATI 3ª GIORNATA SERIE B

Sabato 27 agosto

ore 20.45

Modena-Ternana 4-1

Palermo-Ascoli 2-3

Spal-Cagliari 1-0

Domenica 28 agosto

ore 20.45

Benevento-Frosinone 2-1

Cittadella-Venezia 1-1

Parma-Cosenza 1-0

Perugia-Bari 1-3

Pisa-Genoa 0-1

Reggina-Südtirol 4-0

Lunedì 29 agosto

ore 20.45

Como-Brescia

CLASSIFICA SERIE B