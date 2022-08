Risultati 3ª Giornata Serie A, stop Napoli a Firenze: bagarre in vetta con 6 squadre! | CLASSIFICA

28 Agosto 2022 23:08

Si chiude la terza giornata di Serie A: il Napoli si ferma contro la Fiorentina sullo 0-0 e non allunga in vetta, bagarre in alta classifica

Primo stop anche per il Napoli, a nessuna big del campionato di Serie A riesce il tris di vittorie in altrettante giornate. Il primo dato di inizio campionato è proprio questo: rallentano tutte. Dopo il ko dell’Inter sul campo della Lazio e il pareggio fra Juventus e Roma, il Napoli aveva l’occasione di allungare in classifica portandosi in vetta a punteggio pieno, rispondendo anche al successo del Milan sul Bologna di ieri. I partenopei in vetta ci sono arrivati ugualmente, ma con un pareggio a reti inviolate contro la Fiorentina. Nelle zone nobili della classifica è bagarre con ben 6 squadre a 7 punti: sotto il Napoli troviamo Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma.

Attardate rispetto alle rivali Inter e Juventus: i nerazzurri, come detto, hanno già raccolto il primo ko stagionale; due pareggi difficili per i bianconeri che stentano a trovare gol e gioco.

Risultati Serie A 3ª Giornata

Venerdì 26 agosto

Ore 18:30

Monza-Udinese 1-2 (32’ Colpani, 36’ Beto, 77’ Udogie)

Ore 20:45

Lazio-Inter 3-1 (40’ Felipe Anderson, 51’ Lautaro Martinez, 75’ Luis Alberto, 86’ Pedro)

Sabato 27 agosto

Ore 18:30

Cremonese-Torino 1-2 (17′ aut. Bianchetti, 65′ Radonjic, 80′ Sernicola)

Juventus-Roma 1-1 (2′ Vlahovic, 69′ Abraham )

Ore 20:45

Milan-Bologna 2-0 (21′ Leao, 58′ Giroud)

Spezia-Sassuolo 2-2 (27′ Frattesi, 30′ Bastoni, 45’+3 rig. Nzola, 50′ Pinamonti)

Domenica 28 agosto

Ore 18:30

Salernitana-Sampdoria 4-0 (7′ Dia, 16′ Bonazzoli, 50′ Vilhena, 76′ Botheim)

Verona-Atalanta 0-1 (50′ Koopmeiners)

Ore 20:45

Fiorentina-Napoli 0-0

Lecce-Empoli 1-1 (23′ Parisi, 40′ Strefezza)

Classifica Serie A