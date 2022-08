Rissa sul Lungomare di Reggio Calabria, Aloisio: “famiglie responsabili, ma servono maggiori controlli”

1 Agosto 2022 11:53

Il commento del presidente di Confesercenti Reggio Calabria sull’episodio di violenza che si è verificato sul Lungomare nell’ultimo weekend

L’ennesima maxi rissa tra giovani si è verificata nell’ultimo weekend a Reggio Calabria. Le immagini sono diventate virali e stanno provocando la reazione indignata di cittadini e istituzioni per il grave episodio avvenuto nel cuore della città, nel luogo più frequentato durante il periodo estivo, il Lungomare Falcomatà. Sulla vicenda si è espresso anche Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, che tramite i propri canali social ha scritto: “nell’arco di 24 ore due volti della stessa città. Dalla sana allegria di una festa colorata e pacifica alla cieca violenza del branco che con furia vigliacca pesta un ragazzo che tenta invano di scappare. Ci sono i video, dovrebbe essere facile riconoscere quelli che sembrano dei ragazzini probabilmente minorenni”.

Aloisio punta il dito contro le famiglie, ma chiede anche maggiori controlli da parte delle autorità: “la reazione dovrà essere immediata e severa coinvolgendo, se i protagonisti del pestaggio sono minori, anche le famiglie che, evidentemente, sono anch’esse in parte responsabili, eventualmente con l’ausilio dei servizi sociali ove si ritenga necessario. Servono maggiori controlli, video sorveglianza e tolleranza zero nelle zone “calde” del territorio per prevenire tali accadimenti e, al contempo, azioni immediate per punire i colpevoli una volta avvenuti. Non ci sono e non ci possono essere “zone franche” in città né in periferia né, a maggior ragione, in pieno centro”.