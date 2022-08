Un tifoso insulta la sua famiglia, lui sbotta: Berardi quasi alle mani con un tifoso, poi si scusa | VIDEO

9 Agosto 2022 10:53

L’attaccante calabrese Domenico Berardi si è reso protagonista di una rissa sfiorata al termine del match tra Modena e Sassuolo

Hanno insultato alcuni membri della sua famiglia e lui non c’ha visto più. Domenico Berardi, ieri, si è reso protagonista di una rissa sfiorata al termine di Modena-Sassuolo, gara di Coppa Italia terminata sul punteggio di 3-2 per i padroni di casa nonostante il gol segnato proprio dall’attaccante calabrese, su rigore. Oltre al nervosismo per la sconfitta, però, dopo la partita – fuori dallo stadio – un tifoso ha cominciato a inveire contro il giocatore e alcuni membri della sua famiglia, scatenando la furiosa reazione.

Poco dopo, quando un video che lo ha ripreso è diventato ben presto virale, l’attaccante si è affidato ai social per scusarsi, a mente più fredda. “Siamo dei professionisti – si legge sulle Instagram Stories del suo profilo – e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria”. Di seguito il video della rissa sfiorata.