“Il ‘Rilancia Messina’ può gettare le basi per visione e sviluppo della città”: la soddisfazione di Cacciotto

10 Agosto 2022 13:54

Resta ovviamente necessaria ed imprescindibile la collaborazione e l’apporto da parte dell’Amministrazione Comunale nella concezione di sviluppo della Municipalità

“Il ‘Rilancia Messina‘ promosso dal Sindaco Basile e dall’Amministrazione Comunale è certamente un iniziativa condivisibile perché potrebbe gettare le basi su una visione e sviluppo della città che parte dal cittadino, comprende le periferie, punta alla creazione dei servizi e si allarga alla città coinvolgendola nelle sue categorie”. Esordisce così il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto a proposito dell’iniziativa che ha visto l’attuale amministrazione confrontarsi con diversi ‘soggetti attivi’ della città.

“Nei prossimi giorni dovrebbe riprendere il confronto – dichiara Cacciotto – e sarebbe auspicabile che si coinvolgano anche le Municipalità che certamente possono dare un valido contributo in termini di conoscenza del territorio e dei bisogni dei cittadini. Ovviamente, al di là del coinvolgimento o meno dell’Amministrazione Comunale in questa iniziativa, la Terza Municipalità lavorerà compatta per illustrare pubblicamente quanto prima la propria idea di sviluppo della Municipalità al fine di garantire una qualità di vita più elevata, anche in termini di servizi, ai propri residenti. Resta ovviamente necessaria ed imprescindibile la collaborazione e l’apporto da parte dell’Amministrazione Comunale nella concezione di sviluppo della Municipalità”.