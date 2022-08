Mosorrofa travolta dall’immondizia, cittadini inferociti: “da mesi non viene ritirata, quartiere abbandonato a se stesso” | FOTO

11 Agosto 2022 19:12

Una situazione che va ormai avanti da un po’, sulle colline di Reggio Calabria, con i cittadini che non sanno più cosa fare e come muoversi (in tutti i sensi)

Le foto eloquenti a corredo dell’articolo segnalano la grave situazione di degrado in cui versa Mosorrofa, Via Sella San Giovanni per la precisione, praticamente sommersa dalla spazzatura. Una situazione che va ormai avanti da un po’, sulle colline di Reggio Calabria, con i cittadini che non sanno più cosa fare e come muoversi (in tutti i sensi). A tal proposito, proprio un residente ha inviato una breve nota di disappunto alla nostra redazione, allegando alcune immagini che sottolineano lo stato delle cose.

“Questa – scrive – è la situazione in cui versa Mosorrofa Sella San Giovanni! Da mesi ormai la spazzatura non viene ritirata! Quartiere periferico abbandonato letteralmente a se stesso da questa Amministrazione! Purtroppo incivili hanno anche pensato bene di incendiare parte di questa discarica! Non se ne può più! Chissà se interverrà chi di dovere?”.