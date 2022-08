Richard Gere è sbarcato in Calabria per il Magna Graecia Film Festival

5 Agosto 2022 14:46

L’attore è stato accompagnato presso la Cittadella Regionale di Catanzaro per una conferenza stampa, questa sera invece sarà premiato con la consegna della Colonna d’Oro alla carriera

L’attesa è terminata, Richard Gere è sbarcato in Calabria. La star di Hollywood sarà presente questa sera al Magna Graecia Film Festival e riceverà la consegna della Colonna d’Oro alla carriera. Gere sarà quindi protagonista di una “masterclass” con il pubblico e per omaggiarlo saranno proiettati proprio “Pretty Woman” e “Ufficiale e Gentiluomo” (film che quest’anno ha compiuto 40 anni). In tarda mattinata il noto attore americano è stato accolto presso la Cittadella Regionale di Catanzaro dove ha ricevuto i saluti del vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Giusi Princi, del Commissario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, dell’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e dell’ideatore e direttore artistico del Festival, Gianvito Casadonte.

“Ormai considero l’Italia la mia seconda casa e sono felice di essere qui al Sud Italia in particolare in questa regione”, è il saluto di Richard Gere ai presenti. “E’ stato emozionante – ammette – vedere dall’aereo le meravigliose coste e le colline, forse mantenete un po’ il segreto su questo incanto può mantenere la bellezza un po’ più a lungo. Comunque ciò che mi porta a stare insieme a voi qui adesso è il cinema. Questi festival sono fondamenti per la comunità, perché con questi eventi si promuovono aspetti quali la condivisione e lo scambio di relazioni tra istituzioni e imprenditoria locale”. Insomma, proprio in occasione del 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, la Calabria apre le porte ad uno dei personaggi più famosi del cinema mondiale, è sicuro che questa Regione farà di tutto fargli conoscere tutto l’incanto che questa terra ha da offrire.