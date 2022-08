Riace, grande successo di pubblico per il concerto di Vincenzo Alia | FOTO

8 Agosto 2022 10:42

Grande cornice di pubblico a Riace per il concerto di Vincenzo Alia per celebrare il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace

Inizia dal Paese dei guerrieri che 50 anni fa furono ritrovati in questo mare, il tour del giovane artista della Locride, Vincenzo Alia, cantante, musicista, compositore che già con la sua raccolta di pezzi “Inversi” aveva conquistato il pubblico giovanile e non solo. Un concerto voluto dall’Amministrazione Comunale di Riace, guidata dal Sindaco Antonio Trifoli, reso possibile grazia al lavoro del management Antonio Carriero e dal lavoro di coordinamento di Vincenzo Calcopietro che segue gli eventi estivi del Comune. Ma soprattutto un concerto arricchito dal corpo di ballo coordinato da Giusi Zappavigna e dal gruppo di accompagnamento musicale composto da grandi talenti.

Ma è la voce e il carisma di Vincenzo che ha saputo emozionare, affascinare e coinvolgere il pubblico che riempiva Piazza Bronzi di Riace ,il quale ha partecipato ad un concerto coinvolgente sulle note di pezzi ormai conosciuti da tutti come: “La danza del cuore”, “Un sorriso dentro i tuoi occhi”, “Se fossi una lacrima” e “Nuvole” un pezzo che Alia ha scritto contro la guerra in Ucraina e per la pace.

Infine una grande emozione collettiva ha coinvolto tutti appena sono partite le note di “Notti d’estate”, il pezzo scritto per Riace e per omaggiare le bellezze e la storia della Locride. Non solo musica, ma anche partecipazione e dialogo con il numeroso pubblico, il quale ha manifestato con lunghi applausi, un grande affetto nei confronti di questo figlio di Calabria ,il quale ha deciso di partire da qui per raccontare la sua terra e contribuire a farla conoscere in tutto il mondo e conquistare un suo spazio nel mondo della musica che Vincenzo merita per la sua grande professionalità e per le sue grandi doti canore e poetiche.