Renzi: “il Pd candida Crisanti per portare in parlamento la cultura illiberale dell’inutile lockdown”

16 Agosto 2022 23:15

Renzi durissimo contro il Pd sulla scelta di candidare il virologo Andrea Crisanti: “se vincono loro, al primo raffreddore finiamo tutti in quarantena”

Matteo Renzi, in un tweet, si è espresso in modo durissimo contro il Partito Democratico per la scelta di candidare il virologo Andrea Crisanti: “Ricordo con preoccupazione alcune frasi folli del virologo Crisanti e spero che non porti in Parlamento una cultura del lockdown, illiberale e inutile. Se vince la linea del Pd, Crisanti al primo raffreddore finiamo tutti in quarantena“.

A proposito delle le liste del Pd, in un’intervista al Tg2 Post, Renzi ha aggiunto: “È chiaro che dalle persone che uno candida si capisce che cosa vuol fare. Se uno candida Crisanti, che è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale per ‘resettare il sistema’, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate e poi in estate sennò c’erano troppi morti, io ho paura da italiano che al primo raffreddore ci becchiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo“.