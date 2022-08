Regionali Sicilia, il candidato del Centrodestra è Renato Schifani: “credibile e autorevole”

12 Agosto 2022 17:13

La coalizione di Centrodestra ha deciso: sarà Renato Schifani il candidato alla presidenza della Regione Sicilia

Via libera da Fratelli d’Italia alla rinuncia alla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Sicilia nelle elezioni del 25 settembre in abbinamento alle Politiche e all’indicazione del centrodestra al sui posto per l’ex presidente del Senato Renato Schifani. “Abbiamo dato il nostro ok – riferisce Ignazio La Russa– a Berlusconi. Se c’è già anche quello di Salvini la candidatura è definitiva. Altrimenti bisogna aspettare la valutazione della Lega. Ma credo sostanzialmente ci sia perché dubito Berlusconi ci presenti una proposta senza averla concordata con Salvini“.

A sbloccare l’impasse molto interna a Forza Italia con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè fino all’ultimo impegnato a sostenere la candidatura di Stefania Prestigiacomo, è intervenuto direttamente Berlusconi. L’accordo nel centrodestra che ha riservato a Forza Italia l’indicazione della candidatura alla presidenza della Sicilia comporterebbero l’indicazione da parte di Fdi del candidato alla presidenza nel Lazio alle urne il prossimo inverno e da parte della Lega alla presidenza della Lombardia alle urne la prossima primavera, con ogni probabilità con Francesco Lollobrigida nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia.

“Le imminenti elezioni regionali impongono una rapida sintesi da parte del centrodestra per non disperdere quel patrimonio vincente che ha dato i suoi frutti nel corso delle ultime elezioni amministrative di Palermo. La proposta della candidatura del senatore Renato Schifani, già presidente del Senato, gode di credibilità istituzionale e autorevolezza tali da poter costituire un’importante proposta da parte della coalizione di centrodestra in vista del voto alle regionali“. Lo dice il professore Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.

“Autorevole la figura di Renato Schifani, che è stato Presidente del Senato, come candidato del Centrodestra in Sicilia. Mi preoccupa piuttosto il clima in cui è maturata questa candidatura come sarebbe maturata qualunque altra. Un clima caratterizzato da incomprensioni e diffidenze“. Lo afferma l’ex presidente della Regione siciliana e fondatore del Mpa Raffaele Lombardo. “Ho avvisato poche ore fa – aggiunge – che il Centrodestra stava giocando con il fuoco. Darei seguito all’invito rivolto stamattina da Gianfranco Miccichè: un incontro preliminare tra lui e Fratelli d’Italia, e poi con tutti gli altri, che ponga fine alla conflittualità degli ultimi mesi e avvii una fase nuova all’insegna della leale collaborazione“.

“Giusto gradimento politico ed umano per Renato Schifani. È una personalità caratterizzata da grande senso delle istituzioni e collaudata esperienza politica. L’apprezzamento è mio e di tutta la Democrazia Cristiana“. Lo dice il commissario regionale della Dc nuova in Sicilia, Totò Cuffaro, in merito alla possibile candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana per il centrodestra.

Via libera da Noi con l’Italia a Renato Schifani candidato da Forza Italia a guidare il centrodestra alle Regionali del centrodestra. “Grande apprezzamento per la persona e per il politico Renato Schifani, uomo equilibrato e con grande senso delle istituzioni ed esperienza oltre che amico da sempre“, ha presso via Twitter l’ex ministro Saverio Romano vicepresidente del partito guidato da Maurizio Lupi.