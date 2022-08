Regionali in Sicilia, Musumeci si tira fuori: “basta col mercato dei nomi, torno a fare il militante”

10 Agosto 2022 17:19

Nello Musumeci annuncia ufficialmente che non si candiderà per il secondo mandato da presidente della Regione Sicilia

Nello Musumeci non sarà candidato presidente alle prossime elezioni Regionali in Sicilia, né del Centrodestra e neppure singolarmente di Fratelli d’Italia. “Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo”, scrive sui social il diretto interessato.

Si tratta di un finale davvero clamoroso, difficilmente accade che un presidente uscente non venga candidato per un secondo mandato. “Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante”, conclude Musumeci aprendo un terremoto all’interno del Centrodestra siciliano e spianando la strada alla vittoria di Cateno De Luca.