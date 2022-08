Regionali in Sicilia, il M5S lancia l’ultimatum al Pd: “su alcuni non arretriamo di un centimetro”

9 Agosto 2022 12:38

“Dal Pd abbiamo ricevuto solo le parole irrispettose e dure di Letta. Ma che stiamo facendo? Basta! Andiamo per la nostra strada”, è il duro commento della messinese Angela Raffa

Caterina Chinnici, l’europarlamentare del Pd che ha vinto le primarie della coalizione in Sicilia per la corsa a presidente di Regione, ha ricevuto un ultimatum da parte del Movimento Cinque Stelle. I grillini, che avevano preso parte a quelle primarie con Barbara Floridia, si dicono pronti a correre “da soli”. “La coalizione con il Pd? Se resterà in piedi dipende da una ferrea convergenza sui temi, sui quali non arretreremo di un centimetro”, fanno sapere i vertici del partito. “A Chinnici – ha aggiunto Barbara Floridia – chiederemo ad esempio, li vuole o no gli inceneritori? Userà o no i fondi arrivati grazie al Conte II per fare le assunzioni nei centri per l’impiego? Se le risposte saranno secche e pienamente soddisfacenti, bene, altrimenti ciao”.

“Con estrema sintesi: io credo che sia da pazzi anche solo parlare di votare la Chinnici”, commenta invece il deputato messinese Angela Raffa, che parla addirittura di un “suicido” politico.