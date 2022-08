Regionali in Sicilia, la competizione è anche social. La Vardera: “state facendo di tutto per farci vincere”

13 Agosto 2022 23:17

La spalla destra di Cateno De Luca ha commentato un post di Musumeci che sosteneva la candidatura di Schifani da parte del Centrodestra

“Ho ricevuto in serata una piacevole telefonata da Renato Schifani. Gli ho rinnovato il sentimento di amicizia e stima che ci lega da tanto tempo. L’ho ringraziato per avere sempre difeso le ragioni del mio governo, in coerenza col suo profilo istituzionale”. E’ quanto scrive sui social Nello Musumeci, presidente uscente della Regione Siciliana, che non si candiderà alle elezioni del 25 settembre. Il governatore ha messo di essere un sostenitore della candidatura di Renato Schifani da parte del Centrodestra, la coalizione che non lo ha riconfermato. “Siamo stati i primi – prosegue Musumeci – , con Fratelli d’Italia, a proporre ieri il suo nome e saremo leali con lui anche in questa non facile ma esaltante competizione elettorale regionale”.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei membri di Sicilia Vera, il movimento di Cateno De Luca. A commentare il post di Musumeci è stato Ismaele La Vardera, spalla destra dell’ex sindaco di Messina e candidato con la lista “De Luca sindaco di Sicilia”, che ha scritto: “grazie, state facendo di tutto per farci vincere. Avremo vinto, a prescindere per carità, ma almeno un po’ di competizione, e invece no ci volete dare vita facile”. Insomma, come è classico di questi tempi, la competizione elettorale dà battaglia anche sui social.