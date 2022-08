Regionali in Sicilia, De Luca presenta i candidati a Palermo: “cambieremo questa terra”. E lancia una frecciatina verso Chinnici

22 Agosto 2022 13:29

Cateno De Luca lancia la propria campagna elettorale anche nel capoluogo: “i nostri avversari politici sono in difficoltà, vinceremo col 41%”

Oggi Cateno De Luca ha presentato a Palermo i candidati di Sicilia Vera e Orgoglio Siculo alle prossime Regionali, mentre ha annunciato il completamento per altre due liste nel capoluogo (Autonomia Siciliana e Impresa Sicilia). “Io non mi sento in vantaggio – afferma il candidato a presidente della Regione Siciliana – , chi si sente perde in partenza. Saranno le urne a parlare. Noi abbiamo dimostrando certamente di avere una grande organizzazione e questo comunque è fondamentale. Stiamo facendo il nostro lavoro e notiamo le difficoltà dei nostri avversari, per quanto riguarda il Centrosinistra ad oggi non si capisce ancora se sarà unito o spaccato, se resterà Chinnici con la sua super questione morale. Chi vuole continuare con questo giustizialismo ci dà un ulteriore vantaggio. Ci sono i tribunali per decidere chi può e chi non può candidarsi. Per quanto riguarda il Centrodestra abbiamo visto come si stanno squagliando, dovevano arrivare a 8-9 liste e invece ne avranno 5-6, non sanno neppure se ci sarà la lista Schifani Presidente”.

“Il fatto che i nostri avversari non hanno iniziato la campagna elettorale è simbolo di debolezza – sottolinea ancora Cateno De Luca – . Noi lo abbiamo detto, volevamo trasformare le Regioni come in una competizione per le amministrative, è per questo che abbiamo lanciato lo slogan “De Luca sindaco di Sicilia”. Aspettiamo gli avversari per dar loro il colpo di grazia, forse non hanno ancora nulla da dire. Dal canto nostro abbiamo messo in campo uomini e donne che ci metteranno nelle condizioni di potere vincere le elezioni, vinceremo con il 41%”.