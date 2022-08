Prima l’Italia-Lega presenta la lista per le Regionali in Sicilia, candidato l’ex sindaco di Messina Buzzanca | NOMI

26 Agosto 2022 13:35

Prima l’Italia-Lega presenta la lista per le Regionali. Germanà e Francilia: “in lizza solo chi si spende ogni giorno per il territorio e per i cittadini. È questo il nostro valore aggiunto”

Presentata a Messina la lista di Prima l’Italia-Lega per le prossime elezioni regionali in Sicilia. A portare la documentazione in Corte d’Appello è stato Gabriele Scariolo, responsabile della segreteria regionale, accompagnato dai candidati della Lega al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati Nino Germanà e Matteo Francilia. Una lista composta da quattro uomini e quattro donne, l’imprenditrice messinese Maria Aloisi, l’avvocato milazzese Antonella Bartolomeo, la dottoressa Giovanna Pantò e Marilena Salamone entrambe messinesi, tutti espressioni del territorio provinciale. “Siamo riusciti a mettere in piedi una lista che rappresenta l’intera provincia – affermano il Deputato Nazionale Nino Germanà e il Responsabile Regionale Enti Locali e Sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia – con persone competenti, per bene e che, soprattutto, vivono il territorio e quindi conoscono perfettamente le realtà locali della provincia di Messina”. In lista il Capogruppo uscente della Lega all’Ars, Antonio Catalfamo, due Sindaci, Pippo Laccoto di Brolo che è anche Deputato Regionale uscente e Davide Paratore di Antillo, oltre all’ex Sindaco di Messina ed ex Presidente della Provincia Peppino Buzzanca.

“Ringraziamo il nostro leader Matteo Salvini che sia a livello nazionale che a livello regionale ha dato delle precise indicazioni premiando il territorio senza calare dall’alto candidati sconosciuti solo per logiche personali e questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto. Siamo convinti che la strada giusta, sia quella di puntare su persone che si spendono ogni giorno per dare risposte concrete ai cittadini”.

Non è un caso, quindi, che alla Camera venga premiato il lavoro fatto dal sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, che si trova in una posizione prestigiosa, difatto capolista e al Senato come capolista Nino Germanà messinese doc.

Lista

Maria Aloisi, Messina

Antonella Bartolomeo

Giuseppe Buzzanca

Antonio Catalfamo

Giuseppe Laccoto

Giovanna Pantò

Davide Paratore

Marilena Salamone