26 Agosto 2022 15:38

Messina: Forza Italia deposita la lista per le elezioni regionali in Sicilia, in campo Calderone, Grasso e Picciolo

Ultimo giorno per consegnare le liste in vista delle elezioni regionali in Sicilia del prossimo 25 settembre. Questa mattina ha depositato la lista Forza Italia che, per Messina, schiera tutti i big a sostegno di Renato Schifani, ex presidente del Senato, candidato presidente della coalizione di Centro/Destra.

Ecco i candidati: