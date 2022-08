Regionali in Sicilia: Armao è il candidato di Calenda e Renzi

13 Agosto 2022 22:22

Il vicepresidente uscente ha già accettato la candidatura

Gaetano Armao, assessore all’Economia e vicepresidente uscente della Regione siciliana, sarà il candidato del Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi alle Regionali in programma nell’Isola il 25 settembre. Armao ha già accettato la candidatura. Da qui l’annuncio in una nota congiunta, Azione e Italia viva. “Siamo molto grati a Gaetano di aver accettato la candidatura – si legge nel comunicato di Azione e Iv – . La sua è una figura di alto profilo e rappresenta un’offerta di competenza e concretezza per i siciliani mentre sia il centrodestra e il centrosinistra sono alle prese con teatrini, divisioni e veti incrociati”.

“La Sicilia e i suoi cittadini meritano molto di più”, conclude la nota congiunta del Terzo polo. Nel governo Musumeci, l’assessore Armao rappresenta Forza Italia.