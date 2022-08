E’ ufficiale: election day in Sicilia, si voterà per politiche e regionali

4 Agosto 2022 20:00

Musumeci annuncia: “il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come avverrà in tutta Italia”

Il dado è tratto. Le elezioni regionali in Sicilia saranno accorpate alle politiche. A comunicarlo in un video, che riportiamo integralmente in basso, è lo stesso presidente Nello Musumeci: “le dimissioni sono una decisione sofferta e meditata dopo averci pensato per qualche giorno. Non c’è alcun motivo politico. Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia”.

La coalizione di centrodestra in questo momento è spaccata sul nome del candidato alla presidenza della Regione da opporre alla Dem Caterina Chinnici, designata in seguito al risultato delle primarie alle quali ha partecipato anche il M5s, e all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, da mesi in campagna elettorale. Il leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè sempre ieri aveva rilanciato il nome dell’ex ministro azzurro Stefania Prestigiacomo mentre il segretario regionale della Lega Nino Minardo aveva proposto la candidatura di un esponente della Lega.